"الإرهاق" يجبر الخليج على مواجهة الشباب الإماراتي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، خوض مواجهة ودية أمام فريق الشباب الإماراتي، بدلا عن الفجيرة التي كانت قد قررت مسبقا، خشية تعرض اللاعبين للإرهاق، وذلك حسب ما أعلنه النادي الشرقي.

وستكون مواجهة الشباب، هي الودية الثالثة التي يخوضها الخليج خلال معسكره المقام حاليا في عجمان، بعدما خاض مواجهتين أمام فريقي دبا الحصن، والاتحاد السعودي، كسب الأولى بثلاثية، فيما تعادل في المواجهة الثانية إيجابا بهدفين.

من جهته، منح الجهازان الفني والإداري لاعبي الفريق ساعات حرة حتى العاشرة مساء، بعد فراغ اللاعبين من الحصة التدريبة الصباحية، على أن يعاود الفريق تدريباته الثلاثاء على فترتين صباحية، وأخرى مسائية.