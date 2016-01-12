الأخضر الأولمبي يبدأ أولى الخطوات نحو ريو 2016

يستعد الأخضر الأولمبي لأولى خطواته نحو ريو دي جانيرو بمواجهة تايلاند ضمن بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما المقامة في الدوحة والمؤهلة لأولمبياد . 2016

ويلتقي الأخضر بمنتخب تايلاند على ملعب حمد الكبير (ملعب نادي العربي) ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة، والتي تضم إلى جوارهما منتخبي اليابان وكوريا الشمالية.

وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، في حين يتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى دور الثمانية، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد ريو دي جانيرو.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما الثلاثاء اجتماعها الفني الخاص بالبطولة بتواجد منتخبات المجموعتين الثانية والثالثة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حول أنظمة البطولة إدارياً وتحكيمياً وطبياً وإعلامياً.

وتقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأولمبي أولى مبارياته ضد منتخب تايلاند بالطاقم الأبيض الكامل.

وعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم الهولندي آدري كوستر مؤتمراً صحافياً على هامش افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما.

وأوضح كوستر أن مباراة الأخضر الأولمبي الأولى مهمة جداً، رافضاً الحديث عن تواضع قدرات المنتخب التايلاندي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفوز في أولى المباريات سيمنح الجميع دفعة معنوية للمضي قدما في البطولة.

وتابع: "خضنا مباراتين وديتين خلال معسكر إعدادي في منطقة جبل علي وكان تركيزنا منصب على الوقوف على مستويات وامكانيات جميع اللاعبين ونقاط القوة والضعف".

وأشار:" لدينا لاعبون بارزون في كل خانة، وتركزت اختياراتنا الفنية على اللاعب القادر على تقديم الفائدة للمنتخب من خلال تواجده".

واختتم كوستر حديثه بالإشارة إلى أن جميع المنتخبات تطمح إلى تحقيق لقب البطولة أو خطف إحدى بطاقات التأهل الثلاث للأولمبياد.