رعاية الشباب تؤجل "عمومية" اتحاد جدة

أجلت الرئاسة العامة لرعاية الشباب موعد الجمعية العمومية لاتحاد جدة وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتقارير المالية وتقرير المحاسب القانوني، على أن يتم تحديد الموعد الجديد بعد اتمام ذلك.

وقالت الرئاسة عبر "تويتر: تم التأجيل لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية على ضوء ما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعدما تبين عدم الالتزام بإجراءات نصت عليها اللائحة فيما يخص التقارير المالية وتقرير المحاسب القانوني، على أن تتولى الإدارة المختصة بوكالة شؤون الرياضة متابعة إكمال هذا الإجراء وإنجازه.

وكانت رعاية الشباب قد حددت 19 يناير الجاري موعداً لعقد جمعية اتحاد جدة العمومية، بعد مطالبات بعقدها عقب مرور عامين على تولي إبراهيم البلوي رئاسة أصفر جدة.