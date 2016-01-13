الأخضر الأولمبي يسقط بالتعادل أمام تايلاند

أهدر المنتخب السعودي فوزا ثمينا كان في متناوله وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع نظيره التايلاندي الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأسيوية للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليا في قطر والمؤهلة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (ريو دي جانيرو 2016) .

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما فشل المنتخب السعودي في استغلال الضربات الركنية والحرة العديدة التي احتسبت له كما أهدر مصطفى البصاص ضربة الجزاء التي احتسبت للفريق حيث تصدى لها الحارس التايلاندي في الدقيقة 13 .

وفي الشوط الثاني ، تقدم محمد الصيعري للمنتخب السعودي بضربة رأس رائعة في الدقيقة 71 وأهدر الفريق عدد من الفرص لتعزيز النتيجة قبل أن يحرز المنتخب التايلاندي هدف التعادل عن طريق باكورن بانرمباك في الدقيقة 84 ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة.

وتقاسم المنتخبان السعودي والتايلاندي المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب الياباني الذي افتتح مباريات المجموعة في وقت سابق اليوم بالفوز على كوريا الشمالية 1 / صفر.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي ملحوظ من الفريقين ولكن الحذر الدفاعي حال دون تشكيل أي خطورة على المرميين.

بمرور الوقت ، بدأ المنتخب السعودي في الإعلان عن تفوقه النسبي وسنحت له أول فرصة حقيقية في المباراة وذلك في الدقيقة العاشرة لكن الدفاع التايلاندي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وأسفر الضغط السعودي عن ضربة جزاء في الدقيقة 12 عندما انطلق محمد الصيعري بالكرة داخل منطقة الجزاء فلم يجد اللاعب أديسون برومراج بدا من إعاقته.

وسدد مصطفى البصاص قائد المنتخب السعودي ضربة الجزاء ولكن الحارس التايلاندي تصدى لها ثم ارتطمت الكرة بالعارضة وخرجت لركنية لم تستغل.

ورد المنتخب التايلاندي بهجمة سريعة من الناحية اليمنى ووصلت منها الكرة إلى إنبينيت بينيو الخالي من الرقابة ولكنه سددها بعيدا عن المرمى بغرابة شديدة.

وانطلق تيتيبان بوانجان بالكرة في الناحية اليمنى واخترق الدفاع السعودي بمهارة في الدقيقة 19 ثم سدد الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين الحارس ولكنها ذهبت خارج المرمى.

وأتبعها بينيو بانطلاقة رائعة في الناحية اليسرى في الدقيقة التالية ثم اخترق الدفاع بمهارة وسدد الكرة قوية من مسافة قريبة للغاية ولكن أحمد الحربي حارس المرمى السعودي تصدى للكرة ببراعة فائقة لينقذ فريقه من هدف مؤكد.

شعر المنتخب السعودي بحرج موقفه وعاد لمحاولاته الهجومية وأزعج دفاع تايلاند في الدقائق التالية لكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له.

وواصل المنتخب السعودي هجومه في الدقائق التالية وكاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة 27 ولكن الحظ عانده حيث شن الفريق هجمة سريعة ومرر محمد كانو الكرة عرضية نموذجية من الناحية اليمنى وقابلها فهد المولد المندفع داخل المنطقة بتسديدة قوية ولكن الحارس تألق وتصدى للكرة ثم خرجت منه لركنية.

وحاول المنتخب السعودي استغلال الركنية ولكن الدفاع أخرج الكرة إلى ركنيتين أخريين قبل أن تصل الكرة في النهاية للمولد الذي سددها صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت في يد الحارس.

ورد المنتخب التايلاندي بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 31 أنهاها باكورن بانرمباك بتسديدة قوية إلى خارج المرمى.

ورغم تراجع مستوى الأداء في الدقائق التالية ، انطلق عبد المجيد الصليهم بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل داخل منطقة الجزء وتلاعب بالدفاع لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

وكثف المنتخب السعودي هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط دون جدوى. ونال السعودي عبد الله مادو إنذارا في الدقيقة 45 للخشونة مع بانرمباك قبل أن ينهي الحكم الشوط بالتعادل السلبي.

واستأنف المنتخب السعودي هجومه في الشوط الثاني وشكل خطورة فائقة ولكن المرتدات السريعة للمنافس التايلاندي شكلت خطورة كبيرة أيضا وكاد شينروب سامباودي يسجل هدف التقدم في الدقيقة 60 ولكنه سدد الكرة من زاوية صعبة لتذهب في القائم والشباك من الخارج.

وواصل الفريقان هجومهما في الدقائق التالية ولكن الهجمات افتقدت للفاعلية المطلوبة وإن مالت الكفة نسبيا للمنتخب السعودي.

وكسر الصيعري حاجز الصمت في المباراة بتسجيل هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 71 .

وجاء الهدف اثر هجمة صريعة منظمة للمنتخب السعودي وتمريرة عرضية لعبها فهد المولد من الناحية اليمنى وقابلها الصيعري بضربة رأس ماكرة حاول الحارس إبعادها ولكنها سكنت المرمى على يمينه.

وكثف المنتخب التايلاندي محاولاته الهجومية في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل ولكن الدفاع وحارس المرمى السعودي أجادوا في التصدي لهذه المحاولات فيما شكلت مرتدات السعودية بعض الخطورة.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب السعودي في الدقيقة 82 بداعي التسلل بعدما استغل المولد خطأ من دفاع تايلاند في وسط الملعب ثم انطلق بالكرة ومررها إلى اثنين من زملائه ولكن التمريرة الأخيرة كانت في وضع التسلل ليلغى الهدف رغم انفراد ثلاثة لاعبين من المنتخب السعودي بالحارس التايلاندي.

ودفع المنتخب السعودي ثمن هذه الفرصة الذهبية الضائعة غاليا في الدقيقة 84 عندما أحرز المنتخب التايلاندي هدف التعادل.

وجاء الهدف اثر خطأ دفاعي من المنتخب السعودي استغله باكورن بانرمباك وسجل الهدف دون عناء اثر انفراده بالحارس السعدي أحمد الحربي.

وباءت محاولات المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 .



وفي مباراة أخرى، استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره بالفوز 2 / 1 على منتخب أوزبكستان. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكوري بهدف حمل توقيع مون تشانج جين في الدقيقة 20 من ركلة جزاء مثيرة للجدل، بعدما رأي الحكم السعودي فهد المرداسي، الذي أدار المباراة، وجود لمسة يد من قبل سوخيبوف جافوخير مدافع منتخب أوزبكستان داخل منطقة الجزاء، إلا أن الإعادة التليفزيونية كشفت عن اصطدام الكرة في وجه اللاعب.

وواصل مون تشانج جين تألقه بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى محرزا الهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 47، بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق زميله هوانج هي تشان، مرت من الجميع لتجد تشانج جين الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى المنتخب الأوزبكي.

وأعاد منتخب أوزبكستان المباراة إلى أجواء الإثارة مجددا بعدما سجل لاعبه خمادموف دوستونبيك هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58 عبر قذيفة مدوية على يسار كيم دون جيم حارس مرمى كوريا الجنوبية الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

وتضاعفت معاناة منتخب أوزبكستان في المباراة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين خلال ثلث الساعة الأخيرة من اللقاء عقب طرد لاعبه بولتابويف جامشيد في الدقيقة 72، ليخفق في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ويتلقى خسارته الأولى في المسابقة.



