التعاون يستعير سفياني من النصر

أنهت إدارة التعاون التعاقد مع ربيع سفياني لاعب النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



وأكد التعاونيون أن المهاجم سينخرط مباشرة في معسكر الفريق المقام حالياً في قطر.



وكان سفياني أحد عناصر الانجاز التاريخي للفتح بتحقيق لقب دوري 2013، وانتقل بعدها إلى النصر لكنه لم يستمر طويلاً، وخاض الموسم الماضي بقميص الفتح معاراً، قبل أن يعود إلى النصر هذا الموسم ويظهر معه بعدد مباريات قليل تحت إدارتي داسيلفا وكانافارو