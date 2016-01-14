الفيصلي يكسب الهلال وديا بهدفين

تغلب الفيصلي على الهلال بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال مواجهة ودية جمعت الفريقين على ملعب النادي العاصمي.

وأحرز الفيصلي هدفه الأول عند الدقيقة السادسة عشرة من إمضاء لاعبه فهد المنيف، قبل أن يعادل مهاجم الأزرق ناصر الشمراني الكفة عند الدقيقة الرابعة والثلاثين، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المواجهة، رجح بالبوا كفة العنابي وأحرز الهدف الثاني عبر ركلة حرة مباشرة.

من جهته، تغيب لاعبو الفيصلي فواز فلاته وكمارا عن المواجهة بسبب تعرضهما لكدمتين في ركبتيهما، فيما زميلهما مشعل المطيري تغيب بسبب حاجته لمزيد من الجرعات اللياقية.