سينايوكي تأسس قبل 9 أعوام.. وكسر هيمنة فريق العاصمة

لا يعرف الكثيرون من هو فريق سينايوكي، بطل الدوري الفنلندي، الذي سيواجه الهلال ودياً مساء الجمعة في الرياض، كأول فريق أوروبي يختار السعودية مقراً لاستعدادته.

تأسس سينايوكي في عام 2007، بعد دمج ناديي تي بي سينايوكي وسيبسي 78، النادي الأول تأسس منتصف الخمسينات الميلادية تحت اسم تورونفون 55، وتم تغيير الاسم إلى سينايوكي منتصف التسعينات الميلادية، واليوم تحمل درجات الفئات السنية في صفوف بطل الدوري الفنلندي الاسم القديم حتى اليوم، أما الفريق الأول فيلعب تحت اسم سينايوكي.

أما سيبسي 78 فتأسس في الثلاثينات الميلادية، لكنه تعرض للإفلاس في 1977، وعاد بعد عام بالاسم الجديد، ومثل النادي الآخر يركز سيبسي على الفئات السنية، أما فريقه الأول فيلعب في الدرجة السابعة الفنلندية.

وفي العام الماضي حصد سينايوكي شهرة كبيرة في فنلندا بعدما أوقف سطوة اتش جي كي هيلسينكي، فريق العاصمة الفنلندية على دوري بلاده بعدما احتفظ بالبطولة المحلية 6 أعوام متتالية، قبل أن يحصل سينايوكي على لقب الموسم الماضي والذي أهله إلى الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يلعب النادي الذي يتخذ من اللونين الأسود والأبيض شعاراً له في ملعب سينيانيون كيسكوسوينتا الواقع في وسط سينايوكي، وافتتح مطلع الخمسينات الميلادية قبل أن يتم تجديده في 1975م، لكنه لا يحمل أكثر 4500 مشجع.

على صعيد اللاعبين الأجانب، تحتوي صفوف سينايوكي 4 لاعبين أجانب، وهم الكاميروني أربيل نياجوكوم والويلزي ريتشارد دورمن والأستوني الدولي ميكيل أكسالو والإيفواري الشاب سيدريك جوغوا.

