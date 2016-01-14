شمري الشباب: معسكر العين أول خطوات التصحيح

أعتبر موسى الشمري، مهاجم فريق الشباب، معسكر فريقه الذي اختتمه الخميس في مدينة العين الإماراتية، أول خطوات التصحيح لفريقه العاصمي، بعد ظهوره بمستويات متواضعة منذ مطلع الموسم الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته، أن فتحي الجبال، المدير الفني الجديد، رفقة زملائه اللاعبين، قد تعاهدوا على طي صفحة الدور الأول، والظهور بمستوى آخر مغاير تماما عن سابقه.



وقال الشمري في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "منذ مطلع الموسم الحالي، وحتى نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري، والجميع يعلم أن الشباب لم يظهر بمستواه المعهود عنه والمأمول منه، وذلك عائد لظروف عدة، تسببت في ظهوره بهذا الشكل المتواضع".



ويضيف اللاعب الذي يقضي موسمه الثاني بين صفوف النادي العاصمي: "نعتبر معسكر العين أولى خطوات التصحيح، الآجواء تحسنت كثيرا، تعاهدنا جميعا على طي صفحة الدور الأول، والظهور بمستوى مشرف ومغاير يليق بفريقنا، كذلك بأنفسنا كلاعبين، الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي فتحي الجبال على قدر كبير وعال، سيساهم ذلك جليا في تحسن وتطوير مستويات الفريق ونتائجه، والنهوض به إلى مراتب متقدمة".

وعن وقفة الجمهور الشبابي مع فريقه خلال المرحلة المقبلة الهامة، زاد القول: "الجمهور هو الداعم الأول والأخير لكل فريق، صراحة كنا قد افتقدنا جمهورنا خلال الفترة الماضية، ربما كان ذلك بسبب تواضع المستويات، وقد نعذرهم في ذلك، أما الآن نتمنى وقفتهم جميعا خلال المرحلة المقبلة الهامة، فهي بدون أدنى شك تشكل حافزا كبيرا، وداعما قويا لكافة اللاعبين".

