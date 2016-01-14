لاعبو الرائد يرفضون خوض ودية النصر

رفض لاعبو الرائد خوض المباراة الودية أمام النصر التي كانت مقررة مساء الجمعة، وذلك احتجاجاً على عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية.

وأعلن النصر اعتذار الرائد عن خوض المباراة لظروف خاصة، بينما قال عبدالله السبيعي المشرف على فريق كرة القدم بالنادي القصيمي لـ"العربية.نت" أن الاعتذار كان رسالة من اللاعبين لمسيري النادي، للمطالبة بحقوقهم المالية، مؤكداً بالوقت ذاته أن اللاعبين مستمرين بأداء تمارينهم اليومية، وعزم المسؤولين في النادي تسديد المبالغ المتأخرة بأقرب وقت ممكن.

ويعيش الرائد أوضاعاً إدارية صعبة، بعدما تقدم عبداللطيف الخضير باستقالته من رئاسة النادي الشهر الماضي.