نجران يضم معتز والعيسى إلى صفوفه

أعلن نجران عن ضم محسن العيسى والدولي السابق معتز الموسى، ثنائي أهلي جدة السابق إلى صفوف فريقه الأول، دون الكشف عن مدة العقد والتفاصيل المالية، بعد أيام من اتمام صفقة البرازيلي إيريك دي أوليفيرا والمدرب هيليو دوس أنجوس.



وقال نادي نجران عبر "تويتر" : أنهت إدارة النادي التعاقد مع محسن العيسى ومعتز الموسى ".



وكان ثنائي خط الوسط لاعبان أهلاويان قبل أن يتقدما بشكاوى ضد النادي الجداوي بسبب عدم وجود فرص اللعب وطلب فسخ العقد في وقت سابق من الموسم الجاري.