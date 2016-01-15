أهلي جدة يتعادل سلبيا مع لوكوموتيف الأوزبكي

تعادل أهلي جدة مع لوكوموتيف الأوزبكي سلبيا، في مواجهة ودية جمعت الفريقين على ملعب طحنون بن محمد، وذلك ضمن معسكر النادي الغربي الذي يقيمه حاليا في مدينة العين الإماراتية.

ودخل الفريق الجداوي المواجهة بتشكيل مكون من، المعيوف، كامل الموسى، محمد فتيل، منصور الحربي، أمير كردي، ريان الموسى - تيسير الجاسم - حسين المقهوي، عبدالله المطيري، سلمان المؤشر، وإسلام سراج، بينما استعان كريستيان جروس، المدير الفني، باللاعبين باخشوين وعقيل ومعتز هوساوي وأسامة هوساوي خلال مجريات المواجهة.

وكان الأهلي، قد خسر مواجهته الودية الاولى أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني، بخمسة أهداف مقابل هدف، والتي شهدت إهدار معتز هوساوي لركلة جزاء عند الدقيقة 26، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد من إمضاء اللاعب سلمان المؤشر عند الدقيقة 38.

ويأتي المعسكر الأخضر، استغلالا لفترة توقف مسابقة الدوري السعودي، حيث سيستمر حتى السادس عشر من يناير الجاري.