رئيس الرائد يرد على اتهامات أمجد راضي

أرجع عبداللطيف الخضير، الرئيس السابق لنادي الرائد، تصريحات العراقي أمجد راضي، التي ذكر فيها أن الطائفية تسببت في رحيله عن الرائد، إلى تهديدات جعلته يطلق مثل هذه التصاريح، في الوقت الذي أكد فيه، أن اللاعب ذاته، هو من طالب بالرحيل وإلغاء التعاقد، على الرغم من رغبة إدارة النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق.

وقال الخضير ضيف "في المرمى": "كانت هنالك حملة للتبرع بالدم إلى الحد الجنوبي، شارك خلالها العراقي أمجد راضي برغبته، مع مجموعة من اللاعبين، بعدها شنت حملة ضده من قبل إعلام بلاده".

وأضاف القول: "أعتقد من وجهة نظري أن التهديدات جعلت اللاعب يطلق تصريح الطائفية". وأردف: "دعمت اللاعب طوال فترة رئاستي، وقدمت التسهيلات له ولعائلته لآداء الحج والعمرة، إضافة إلى أن اللاعب نفسه هو من طالب بفسخ التعاقد والرحيل عن النادي، على الرغم من تمسك الإدارة به".