الهلال يتغلب وديا على سينايوكي.. وديغاو يعود

تغلب الهلال على نظيره سينايوكي الفنلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة الودية التي جمعتهما الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

وافتتح أزرق العاصمة التسجيل عن طريق لاعبه ياسر الشهراني عند الدقيقة 33، قبل أن يضيف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني عند الدقيقة 59، في حين جاء الهدف الهلالي الثالث من إمضاء البديل يوسف السالم عند الدقيقة 84.

من جهته منح دونيس، لاعبي فريقه راحة غد السبت، نظير المجهود الذي بذله لاعبوه، على أن تستأنف التدريبات بعد غد الأحد.

ومن المنتظر أن يصل المحترف البرازيلي رودريغو ديغاو اليوم الجمعة إلى الرياض، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية بموضع إصابته في عضلات أسفل البطن.