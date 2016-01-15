النصراوي ماركينيوس.. على خطى الهلالي ويلهامسون

حط الرحال في الرياض بعد غياب في بلاد السامبا امتد عاما كاملا، ليعود مرة اخرى الى فارس نجد ويكمل عقده المتبقي مع النصر، ماركينوس غابرييل تعاقد معه النصر في صيف عام 2014 بعقد يمتد ثلاثة مواسم، بصفقة قدرت وقتها بأربعة ملايين يورو بحسب وسائل اعلامية.

لاعب خط الوسط البرازيلي، لعب مع الفريق العاصمي نصف موسم فقط، شارك في 11 مباراة في الدوري، 9 منها كان اساسيا ومباراتين بديلا، استبدل في 7 لقاءات ولعب مباراتين كاملتين فقط، بمجموع دقائق لعب وصلت الى 662.. سجل هدفا واحد وصنع ثلاثة.. ارقام دفعت النصر الى اعارته وقتها لسانتوس في يناير 2015.

في يناير 2012 اعاد الهلال السويدي ويلهامسون الى القلعه الزرقاء، بعد انتهاء فترة اعارته مع الأهلي القطري والتي لم تستمر لاكثر من خمسة أشهر.. الجناح السويدي شارك بعدها مع الهلال في 8 مباريات بالدوري السعودي.. سجل خلالها خمسة اهداف اثنان منها من علامة الجزاء وصنع اثنين ايضا.

في يناير من العام الماضي، اعاد السويسري كريستان غروس البرازيلي برونو سيزار إلى صفوف الأهلي السعودي، بعد نهاية عقده مع بالميراس البرازيلي، صاحب القميص رقم 17 لعب بعدها مع النادي الجداوي 10 مباريات، كان اساسيا في اثنتين وبديلا في 8 سجل هدفا واحدا من علامة الجزاء وصنع اخر.

زميله في الفريق الكولومبي خايرو بالومينو عاد الى صفوف الأهلي في يونيو 2014، بعد عام قضاه مع أتليتكو ناسيونال البرازيلي، عدم قناعة المدرب غروس بامكانياته حال دون استمراره، شارك فقط في مباراتين كبديل بدقائق لعب وصلت الى 48 فقط.

المحترف المغربي عادل هرماش، أنهى فترة إعارته لتولوز الفرنسي التي دامت ستة اشهر، وحمل حقائبه في مايو 2013 عائدا للعب في صفوف الهلال، ارقامة تظهر تسجيله في الدوري المحلي لهدفين وصناعة واحد في 11 مباراة.

