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رئيس الزمالك لأهلي جدة: السداد أو فسخ عقد عبدالشافي

المصدر: دبي - قناة العربية
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طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، من إدارة أهلي جدة، دفع القسط الثاني من صفقة انتقال المصري محمد عبدالشافي إلى الأخير، مشيرا في الوقت ذاته، أن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال استمر النادي الغربي في مماطلته وتجاهله.

وقال منصور لـ"في المرمى" :"كنا على اتفاق تام مع الإدارة السابقة لنادي أهلي جدة، برئاسة الأمير فهد بن خالد، لكن الإدارة الجديدة تأخرت في دفع القسط الثاني المستحق من انتقال اللاعب محمد عبدالشافي، وما زالت تتجاهلنا وتستمر في مماطلتنا".

وأضاف: "تأخير دفع القسط إلى 15 يوما، يستوجب فسخ عقد عبدالشافي، أتمنى من الإدارة الأهلاوية السداد وإلا سنتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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