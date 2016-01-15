عيد ومارفيك يدعمان الأخضر الأولمبي قبل مواجهة كوريا

اجتمع أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي المنتخب السعودي الأولمبي، قبل مران الجمعة والذي أقيم على ملاعب اللجنة الفنية بالعاصمة القطرية الدوحة، من أجل الحديث عن أهمية مباراة الغد ضد كوريا الشمالية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

وحثّ أحمد عيد اللاعبين على تقديم أقصى المجهودات لحسم النتيجة لصالحهم مجددا ثقته فيهم، وأكد أنه يعرف تماما أن لديهم الافضل، مطالبا اياهم ايضا بنسيان مباراة تايلاند والتفكير فقط في الخروج بنتيجة ايجابية.

وترك حديث احمد عيد اثرا جيدا لدى اللاعبين الذين اقبلوا على التدريبات بكل ثقة وحرص وروح معنوية عالية، مما يؤكد ان الفريق عازم على تقديم مباراة كبيرة وكسب النقاط الثلاث في هذا الاختبار الصعب والقوي.

وحضر الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الاول لكرة القدم المران برفقة البلجيكي فان وينكل المدير الفني للمنتخبات الوطنية السعودية وكان لهما لقاء قصير مع ادري كوستر مدرب المنتخب الاولمبي وتحدثا معه لبعض الوقت قبل المران مما يعكس الاهمية البالغة من الجميع قبل مواجهة كوريا والتي تعتبر مصيرية.

ويحتضن استاد حمد الكبير بنادي العربي مساء غد السبت مواجهة المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري الشمالي وسيكون الهدف الاهم بالنسبة للأخضر هو تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعويض عثرته ضد المنتخب التايلاندي عندما حسم التعادل الإيجابي 1/1 مباراة الفريقين.