القادسية ونجران يعززان صفوفهما بمهاجمين برازيليين

عزز القادسية ونجران هجومهما بأربعة لاعبين برازيليين، على أمل تفادي خطر الهبوط في النصف الثاني من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وأعلن القادسية تعاقده مع صانع اللعب فيتور جونيور ومواطنه المهاجم جيلبرتو ماسينا بجانب المدافع عبد المحسن فلاتة.

وأنهى القادسية النصف الأول من الدوري في المركز 11 برصيد عشر نقاط فقط من 13 مباراة، ويملك أحد أضعف خطوط الهجوم بالمسابقة بعدما سجل عشرة أهداف فقط هذا الموسم.

وسبق لجونيور (29 عاما) اللعب لأندية برازيلية منها سانتوس وبوتافوجو وانترناسيونال وكانت آخر تجاربه في تايلاند.

ونقل موقع دوري عبد اللطيف جميل عن المركز الإعلامي للقادسية قوله إن جونيور انضم في صفقة انتقال حر لمدة عام ونصف العام.



كما ضم القادسية المهاجم ماسينا (31 عاما) من بوريرام يونايتد التايلاندي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.



وعزز القادسية دفاعه أيضا بالتعاقد مع فلاتة (22 عاما) من الوحدة لمدة أربعة أعوام.



وأعلن نجران القابع في المركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط، عن ضم ثنائي الهجوم البرازيلي أراوجو فيريرا وويليتون دي مورايس.