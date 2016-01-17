الوحدة يعلن تجديد عقدي عسيري والنجار

أعلن الوحدة عن تجديد عقدي اللاعبين عبدالله عسيري ومنصور النجار، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، كذلك انضمام محمد القثامي، وريان البقمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور هشام مرسي، رئيس النادي.

وكتب النادي الوحداوي عبر صفحته الرسمية في تويتر: "جدد رئيس النادي هشام مرسي عقد الحارس عبدالله عسيري حارس الفريق الأول والمنتخب السعودي لمدة 3 سنوات مقبلة، كما جددت إدارة النادي عقد لاعب خط الوسط منصور النجار لمدة 3 سنوات قادمة".

وأضاف: "وقعت إدارة النادي مع لاعب خط الوسط محمد القثامي عقداً لمدة أربع سنوات قادمة، يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم، كما أنهت إدارة النادي إجراءات ضم اللاعب ريان البقمي لاعب خط الوسط من فريق نادي النصر إلى نهاية الموسم بنظام الإعارة".