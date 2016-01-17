منصور اليامي: اتحاد جدة بات أفضل فنياً

أكد منصور اليامي، مدير كرة القدم باتحاد جدة، أن فريقه بات جاهزاً لخوض مباريات القسم الثاني من دوري جميل، بعدما أنهى المعسكر الإعدادي الذي أقامه في منطقة جبل علي بدبي الإماراتية.

وقال اليامي في تصريح نقله مركز اتحاد جدة الإعلامي وبثه عبر "تويتر": حقق المعسكر أهدافه الموضوعة من جانب المدرب لتجيهز اللاعبين بشكل أفضل لياقياً وفنياً للفترة المقبلة، بعدما خاض 3 مباريات ودية وبرنامج تدريبي مكثف.

ووفقاً لليامي فإن تدريبات الفريق ستتوقف خلال الأيام الثلاثة الجارية، على أن تعود يوم 20 من الشهر الحالي بعدما قرر الروماني فيكتور بيتوركا منحهم إجازة بعد نهاية تدريب الأحد الصباحي.

