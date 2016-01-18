الأخضر أمام اليابان.. الفوز أو الوداع

سيكون الأخضر الأولمبي مطالباً بالفوز أمام اليابان إذا أراد استمرار حظوظه بالتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 206، بعد أن فقد 4 نقاط مهمة في مباراتيه الماضيتين.

وأهدر الأخضر تفوقه مرتين أمام تايلاند وكوريا الشمالية، بعدما تلقى هدفي التعادل في الدقائق الأخيرة من كلا المباراتين بسبب أخطاء دفاعية، لتنتهي الأولى 1-1، والثانية 3-3

واستعد المنتخب السعودي للمباراة بالجري حول الملعب، وبعد ذلك أجرى المدرب كوستر مراناً ترفيهياً، قبل أن يتحول إلى التكتيك وأعقب ذلك مناورة على كامل الملعب.

ووجه أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم، كلمة للاعبين أكد فيها على أهمية مباراة الغد, مطالباً إياهم بالتركيز من أجل تحقيق الهدف من المباراة, مؤكداً على وقوف الجميع خلفهم .