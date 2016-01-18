الوحدة ينهي متطلبات تسجيل لاعبيه الجدد

أكد عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم وصول شهادة البرازيلي أندرسون أوليفيرا لصالح نادي الوحدة.

ونشر البرقان تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) قال فيها : "تم استلام شهادة اللاعب البرازيلي أندرسون أوليفيرا لصالح نادي الوحدة".

وعلى الجانب الآخر، أشار البرقان إلى تقديم نادي الوحدة الحوالات البنكية الخاصة بالمحترفين إذ نشر تغريدة ثانية جاء فيها : "نادي الوحدة يقدم الحوالات البنكية الخاصة بلاعبيه المحترفين حتى نهاية شهر أكتوبر 2015".

ويسعى مجلس إدارة النادي لتعزيز فريقه، قبل بداية الدور الثاني من بطولة دوري عبداللطيف جميل، من أجل انهاء المسابقة، في مركز متقدم، إذ يحتل المرتبة العاشرة، برصيد 12 نقطة.