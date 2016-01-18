كأس الملك ينطلق بمواجهتين

يفتتح الثلاثاء كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهتين إذ يستضيف أبها "درجة ثانية" نظيره الشعلة "درجة أولى" ويواجه الجبلين "درجة ثانية" ضيفه العروبة " درجة أولى" في الدور 32.



في حين سيبدأ حامل اللقب الهلال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة النهضة يوم الخميس على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وفي المباراة الأولى يسعى أبها والشعلة إلى تضميد جراحهما حينما يتلقيان في افتتاح المسابقة.



وعانى فريق أبها هذا الموسم إذ قدم مستويات سيئة هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بعد أن حقق فوزين فقط من 14 مباراة ليحتل المركز الثامن في المجموعة الثانية ويبتعد عن فرق الصدارة بفارق 16 نقطة.



ولا يختلف وضع الشعلة الذي ترك مقعده في دوري جميل السعودي للمحترفين الموسم الماضي عن مضيفه إذ يبتعد الفريق عن مراكز الصدارة بفارق 12 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 6 هزائم ليحتل المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى.



وعلى ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يستضيف الجبلين "درجة ثانية" نظيره العروبة "درجة أولى".



ويحتل الجبلين المركز الرابع بالمجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية برصيد 22 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر .



في حين سيكون وضع العروبة أفضل كونه ينافس على التأهل إلى دوري جميل السعودي للمحترفين إذ يحتل الفريق المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فرق الصدارة.