الحلم السعودي بالأولمبياد يتأجل 4 سنوات أخرى

أهدر المنتخب السعودي فرصة الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات القارة الأسيوية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو خلال أغسطس المقبل.

وسقط المنتخب السعودي في فخ الهزيمة أمام نظيره الياباني 1 / 2 الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) المقامة حاليا في قطر والمؤهلة لأولمبياد 2016 .

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة من ثلاثة انتصارات متتالية كما رفع منتخب كوريا الشمالية رصيده إلى نقطتين لينتزع المركز الثاني بفضل قاعدة الفصل بين الفرق في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط بالمجموعة.

ورجحت قاعدة الفصل كفة منتخب كوريا الشمالية على نظيره السعودي كما ظل المنتخب التايلاندي في المركز الرابع الأخير ليرافق نظيره السعودي إلى خارج البطولة ويتبدد حلم الأخضر الأولمبي في بلوغ أولمبياد 2016 ، بعدما تعادلت المنتخبات بكل شيء.

وبهذا يلتقي المنتخب الياباني في دور الثمانية مع نظيره الإيراني فيما يلتقي المنتخب الكوري الشمالي مع نظيره القطري.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ريوتا أوشيما في الدقيقة 31 ثم أضاف زميله إيديجوتشي يوسوكي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 قبل أن يحرز عبد الله مادو هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .

والهدف هو الأول الذي تهتز به شباك المنتخب الياباني في البطولة الحالية علما بأن الفريق تأهل لدور الثمانية قبل مباراتي اليوم وذلك بعدما حقق الفوز في مباراتيه السابقتين.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، تعادل منتخب كوريا الشمالية مع نظيره التايلاندي بهدفين سجلهما كيم جونج إيل ويوان إيل كوانج في الدقيقتين 17 و44 مقابل هدفين سجلهما ناروبادين ويراوا وتشاناثيب سونجكراسين في الدقيقتين 30 و78 .

وأصبح منتخب كوريا الشمالية سادس المتأهلين لدور الثمانية بعد منتخبات قطر وإيران من المجموعة الأولى واليابان من المجموعة الثانية وكوريا الجنوبية والعراق من المجموعة الثالثة فيما لا تزال المجموعة الرابعة في انتظار المباراتين الأخيرتين غدا في هذا الدور لتحديد الفريقين الباقيين في دور الثمانية.