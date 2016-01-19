كوستر: لاعبو الأخضر الأولمبي لا يشاركون مع أنديتهم

أعلن الهولندي ادري كوستر مدرب المنتخب السعودي أنه يتحمل المسؤولية كاملة لخروج الفريق من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة إثر الخسارة 2-1 أمام اليابان.

وقال كوستر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة : أنا المسؤول عن هذا الخروج لأن المدرب هو الذي يكون في الواجهة دائما وأنا أتقبل ذلك دائما سواء عند النجاح أو الإخفاق على حد سواء.

واعتبر كوستر أن فترة الإعداد للمشاركة في البطولة كانت قصيرة مما كان له تأثير على الفريق في نواحي عديدة.

وتمنى المدرب الهولندي الاهتمام بلاعبي المنتخب الأولمبي باعتبارهم مستقبل الكرة السعودية، لاسيما أنهم لا يلعبون بصفة منتظمة مع أنديتهم.

وعن المباراة قال المدرب الهولندي: فريقنا خاض اللقاء من أجل حسم الفوز لصالحه لحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ولكني تفاجأت بمستوى اللاعبين خاصة خلال الشوط الأول ويبدو أن ضغط وأهمية المباراة قد أثرا عليهم.

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة، حول ضرورة الضغط على المنافس لتعديل النتيجة، ولكن مرمى السعودية مني بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني لكننا نجحنا في تقليص الفارق من ركلة جزاء صحيحة".

واعترف كوستر أن الفريق الياباني من أقوى المنتخبات في البطولة والفوز عليه ليس سهلاً بالمرة.

وبسؤاله عن تكرار الأخطاء الدفاعية خلال مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا (تحت 23 سنة)، أجاب قائلاً: "إن هدفي منتخب اليابان جاءا نتيجة أخطاء من لاعبي وسط الملعب وليس من مدافعي المنتخب كما الحال في المباريات السابقة".

وتابع: "أعطيت تعليمات إلى لاعبي السعودية بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى اليابان ولكن الحظ لم يسعفنا بالشكل الأمثل خلال مباريات الدور الأول".

وفي ذات الوقت أشاد كوستر بالمستوى الفني لمنتخب قطر والذي يعتبر من المنتخبات القوية والمرشحة للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس آسيا.

