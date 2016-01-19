4 أخطاء سعودية أضاعت حلم ريو دي جانيرو

انتهت رحلة الدوحة بالنسبة للمنتخب السعودي الأولمبي الذي غادر دور مجموعات أمم آسيا إثر الخسارة من اليابان والتعادل مرتين أمام تايلند وكوريا الشمالية؛ ورغم أن المنافسين الآسيويين أقل درجة في تصنيف فيفا من السعودية، باستثناء اليابان، إلا أن الشباك الخضراء اهتزت ست مرات وهو ما دعا حلم التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل يتلاشى.

ثمة أخطاء إدارية فنية صاحبت معسكر منتخب 23 عاماً، والذي فشل في تكرار قصة الأولمبياد بعد تجربتي لوس أنجلوس عام 1984 وأتلانتا عام 1996. الأمر ذاته أحبط الشارع السعودي المطالب بمحاسبة المسؤول عن الخروج المر وتصحيح المسار لضمان منتخب يشارك على الأقل في أولمبياد 2020 والذي تحتضنه العاصمة اليابانية طوكيو.

يؤكد المدرب السعودي صالح المطلق، أن ثمة 4 أخطاء تم ارتكابها قبل وأثناء رحلة الدوحة، ما تسبب في إجهاض حلم اللاعبين وجماهيرهم. ويشير المطلق لـ"العربية.نت" إلى الأخطاء قائلاً: "ما حدث اليوم أمام اليابان هو امتداد لما حدث من قبل، حيث شاهدنا مسبقاً ولأول مرة يلعب المنتخب بتلك الطريقة الجزئية أمام تايلند والكوريين الشماليين، الحارس والدفاع مكشوفين، والوسط تائه ومعزول، وخط الهجوم يلعب وحده باجتهاد فردي".

الخطأ الأول الذي انحرفت معه مركبة الأخضر من طريق الدوحة – ريو دي جانيرو، جاء بسبب قصر مدة معسكر المنتخب وعدم كفايته للتجهيز البدني والتكيتيكي والنفسي، حيث فاجئ حضور المدرب الهولندي آدري كوستر، المعسكر الأخضر، ويقول المطلق الذي حصل على كأس آسيا برفقة السعودية في 1988: "مدة المعسكر كانت لمدة عشرة أيام بصحبة المدرب بندر الجعيثن، ولكن حضور كوستر كان يحتم عليه خوض معسكرا لمدة 20 يوم مع لعب 4 مباريات ودية على الأقل، والسبب أنك أدخلت مدرب على آخر، ولو كان الجعيثن مستمر لكانت المدة السابقة مناسبة، ولذلك التأقلم لم يكن موجودا وهو ما كشفته النتائج والمستويات المتواضعة في الملعب".

الخطأ الثاني يتحمله مدرب المنتخب آدري كوستر، حيث كشف الرجل الهولندي لوسائل الإعلام عدم معرفته باللاعبين بسبب أنه حديث منصب، ولكن المطلق ناقض حديث كوستر بقوله: "هو يقول أنه لا يعرف اللاعبين وهذا مردود عليه، كان يتابع الدوري ويراقب ولا يسافر إلى بلاده لنيل إجازة، يفترض أن يحاسب على عمله ونتائجه". ويكمل: "كان على الهولندي أن يراجع كلام من قبله –يقصد الجعيثن- ويأخذ التعليمات والنصائح قبل إدخال لمساته الخاصة، ما فعله يدل أنه مدرب غير محترف وهنا يجب اللوم عليه بسبب قبوله تدريب الأولمبي بهذه الطريقة ولو كان يحترم عمله لما قبل المنصب قبل البطولة بأيام".



وحمل لاعب وسط النصر السابق، الخطأ الثالث أفراد الفريق السعودي: "هناك إثارة إعلامية على ضم لاعبين من دوري (جميل) على اعتبار أن التنافس بالمسابقة مرتفع، ولكن يبدو أن اللاعبين غير متحمسين مع المنتخب بدليل الضحك بين أفراده بعد الهدف الثالث في مباراة كوريا الشمالية. اللاعب يجب تعليمه معنى المسؤولية وليس فقط أن تعطيه قميصا وتقول له العب". وزاد: "ضاعت الفرصة بالتأهل إلى الأولمبياد لأنه لا يوجد تخطيط، وكان هناك ارتجال وانتظار أن الحظ والفرصة يعملان لصالحنا، بالطبع هناك غياب في الرؤية ولا نستطيع لا نحاسب اللاعبين في هذا الجانب، فقط اللوم علهيم من خلال جزئيات على المعشب الأخضر".

وألقى صالح المطلق بالخطأ الرابع على عاتق اتحاد الكرة بقوله: "إدارة الاتحاد أخطأت خطأ كبيرا في حق الكرة السعودية، كان يمكن الاستفادة من هذه الفرصة ونتأهل، ولكن ما حدث عبث وظلم لتاريخنا الرياضي بسب أن التخطيط غير موجود إطلاقاً". ويكمل: "رغم تعيين يوسف عنبر ويوسف خميس وعبد اللطيف الحسيني في اللجنة الفنية، لم يمنح الثلاثي كامل الصلاحيات، حيث أتى مدرب المنتخب الأول فان مارفيك وطلب ضم المنتخب الأولمبي تحت إدارته الفنية ووضع لها كوستر مدرباً، وهذا يعتبر قرار خاطئ بنسبة 100%، هذا الخطأ حرم السعوديين من الوصول إلى البرازيل ويتحمل وزره فان مارفيك واتحاد الكرة والجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي".

