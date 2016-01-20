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المجزل يفجر أولى المفاجآت ويقصي التعاون من كأس الملك

المصدر: العربية.نت
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فجّر المجزل أحد فرق الدرجة الأولى السعودية أولى مفاجآت كأس الملك عندما تغلب على التعاون رابع دوري جميل المحترفين في بريدة، وأقصاه من البطولة.

وبدأ المجزل المباراة بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق ضيف الله القرني وسط دهشة أصحاب الأرض الذين دخلوا بقائمتهم الأساسية، وفي الدقيقة 58 سجل سلطان المريشد الهدف الثاني للزوار.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل البرتغالي ريكاردو ماتشادو هدف التقليص للتعاون، لكن الأمور انتهت عند ذلك الحد ولم تفلح محاولات التعاون بتعديل النتيجة.

وسيلعب المجزل مع الفائز من مباراة الخليج والوطني في الدور المقبل.

كلمات دالّة

#المجزل, #التعاون, #كأس الملك

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