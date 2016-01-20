الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة النهضة

يفتتح الهلال حملة الدفاع عن لقبه الخميس حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على النهضة "درجة أولى" في الدور 32 لكأس الملك الذي سيشهد ثلاث مباريات أخرى إذ يستضيف الأهلي نظيره الطائي "درجة أولى" ويلعب الفتح أمام مضيفه الحزم "درجة أولى" ويلعب الجيل "درجة أولى" أمام ضيفه الفيصلي.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة أمام مضيفه النهضة.

وحقق الهلال اللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح في النهائي.

ويسعى الهلال إلى مواصلة تألقه ومواصلة تحقيق الانتصارات بعدما أنهى الفريق القسم الأول من دوري جميل السعودي بالمركز الثاني وبفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي بالاضافة إلى وصول الفريق إلى المباراة النهائية لكأس ولي العهد والتي ستقام في منتصف فبراير المقبل.

وفضلت إدارة الهلال والمدرب اليوناني دونيس الابقاء على الرباعي الأجنبي إلى نهاية الموسم وهم الثلاثي البرازيلي ديغاو وألميدا وإدواردو والكوري كواك تاي هي وعدم جلب لاعبين محليين.

واستعد الهلال في فترة التوقف بمعسكر داخلي في الرياض لعب من خلاله مباراة ودية أمام بطل الدوري الفنلندي فريق سيناجوكي وانت بفوز أزرق العاصمة 3-1 سجلها ياسر الشهراني وكارلوس ادواردو ويوسف السالم.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث الأهلي عن مواصلة مشواره الناجح في الدوري وكأس ولي العهد وتعويض خروجه المبكر من المسابقة في الموسم الماضي على يد القادسية الذي كان ينشط في دوري الدرجة الأولى.

ودعمت الادارة الاهلاوية صفوف الفريق بالتعاقد مع البرازيلي ماركينيو لاعب الاتحاد السابق ليكون بديلاً لنبيل بهوي وينضم الى المصري محمد عبدالشافي والسوري عمر السومة واليوناني فيتفاتزيديس.

واستغل الاهلي "بطل الشتاء" فترة التوقف بإقامة معسكر في مدينة العين الاماراتي لعب من خلاله مباراتين وديتين الاولى كانت أمام فريق انتراخت فرانكفورت الالماني وخسر اللقاء 5-1 وتعادل في المباراة الثانية سلبياً أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي.

وفي بقية المباريات يحل الفتح الذي أنهى القسم الأول من الدوري في المركز الخامس برصيد 19 نقطة ضيفاً على الحزم "درجة أولى".

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يستضيف الجيل "درجة أولى" نظيره الفيصلي الذي أنهى القسم الأول من الدوري في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.



