رئيس الفتح: الأندية المصرية تستغل اسم نادينا

أبدى أحمد الراشد رئيس الفتح استياءه من التقارير التي أشارت إلى رغبة فريقه في التعاقد مع عمرو جمال لاعب فريق الأهلي المصري، وكذلك من الخطاب الذي وصفه النادي السعودي بـ(المزور) الذي ظهر في إحدى الصحف الرياضية المحلية في الشأن الرياضي عن مفاوضات الفتح مع اللاعب المصري.

وأصدر الفتح بيانا جاء فيه "ليس من الغريب أن نشهد أو نسمع مثل هذه الأخبار المفبركة باسم النادي فهي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي تصدر من الأندية المصرية التي كرست مفاوضات لاعبيها بإدخال اسم الفتح كطرف مفاوض لكل نادي من أنديتهم ".

وأضاف البيان الأحسائي "ليس من العيب أن نفاوض لكن من العيب أن يظهر اسم الفتح في مفاوضات لم يدخل بها بشكل رسمي أو حتى ودي مع كامل احترامنا للصحيفة التي أظهرت الخطاب المزور لم تتأكد من اسم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق و كذلك الخطاب تم إمضاءه بتوقيع مزور والخطاب كذلك لم يحتو على ختم ولا ورق النادي الرسمي".

وأوضح الفتحاويون "إن هذه دلالات على عدم المهنية في إظهار خطاب يفتقر إلى أهم عناصر الرسمية، كما أن المزور استخدم مفردات باللهجة المصرية فكان من السهل كشف التزوير من الصحيفة التي بثت وتبنت مثل هذه الأخبار المغلوطة"

وتابع البيان "إن إدارة نادي الفتح ستحيل هذا الموضوع والخبر الذي ظهر من صحيفة رسمية وبها الخطاب المزور إلى مكتب محاماة لمتابعة هذه القضية التي تعتبر جنائية وسيتابعها رئيس مجلس إدارة النادي شخصياً حتى لا يتم استخدام اسم النادي أو يستغل الاستغلال السيء، فعندما ينفي رئيس مجلس أعضاء إدارة نادي الفتح أو ينفي مدير الاحتراف أو المدير الفني للفريق فمعناها أننا لم نفاوض ولو فاوضنا فمن الطبيعي أننا نملك الشفافية والشجاعة لذكر مثل هذا الموضوع" .

