النصر يفجر غضبه بسباعية في شباك الدرعية

حجز النصر مقعده في الدور ثمن النهائي لكأس الملك بعد اكتساحه الدرعية "درجة أولى" 6-صفر في الدور 32 للمسابقة والتي شهد تأهل المجزل بفوزه على مضيفه التعاون2-1، والوحدة على أحد بذات النتيجة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض لم يجد النصر أي صعوبة في تجاوز خصمه الذي ظهر بأداء باهت بعدما اكتسحه 6-صفر.

وافتتح البولندي أدريان ميرزفسكي أهداف النصر بعد مرور أربع دقائق حينما حول تمريرة زميله المدافع البحريني محمد حسين في شباك الدرعية.

وسجل مهاجم النصر محمد السهلاوي الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 40، وسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث برأسية عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور عشر دقائق ارتكب حارس الدرعية عبدالعزيز القحطاني خطأً فادحاً حينما أهدى للنصر الهدف الرابع بعدما فشل في ترويض كرة سهلة عائدة إليه من اللاعب أدريان.

وواصل النصر تفوقه وسط استسلام من لاعبي الدرعية ونجح لاعبه البولندي أدريان بتسجيل الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 70.

وعند الدقيقة 74 اختتم المدافع البحريني محمد حسين أهداف النصر بتسجيله الهدف السادس بعدما حول عرضية زميله أحمد الفريدي برأسه في شباك حارس الدرعية عبدالعزيز القحطاني.

وسيطير النصر في الدور ثمن النهائي إلى الخرج لمواجهة مضيفه الشعلة "درجة أولى".

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة أحبط الوحدة مفاجأة ضيفه أحد "درجة أولى" حينما نجح في قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 ليتأهل الى الدور ثمن النهائي وينتظر الفائز من مواجهة القادسية والباطن.

وتقدم أحد أولاً عن طريق لاعبه محمد سعيد بعد مرور دقيقتين من انطلاق المباراة.

وأهدر لاعب الوحدة ماجد الهزاني فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 16.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 55 والتي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه مهند الفارسي.

وعند الدقيقة 80 نجح لاعب الوحدة عامر هارون بتسجيل هدف الفوز لفريقه.

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