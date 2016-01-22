غالو: أحب الهلال والأهلي.. وأرشح الشهراني لأوروبا

أكد أليكس غالو، مدرب نادي القادسية، قدرته على إبقاء فريقه الشرقي بين صفوف الأندية الكبيرة في الدوري السعودي، مفصحا في الوقت ذاته عن حبه لفريقي الهلال والأهلي نظير ما يقدمانه من مستويات في مسابقة الدوري، ومرشحا ياسر الشهراني، لاعب الأزرق والمنتخب السعودي، للاحتراف خارجيا.

وقال قائد الدفة الفنية للفريق الشرقي في مقابلة خاصة لـ"في المرمى": "كلي ثقة في إبقاء فريقي بين الأندية الكبيرة في الدوري السعودي، ولن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، فريقنا استغل فترة التوقف كما ينبغي، واستعد جيدا لاستكمال الدور الثاني من المنافسة".

وزاد غالو القول: "أحب طريقة لعب فريقي الهلال والأهلي، وما يقدمانه من مستويات فنية رائعة في الدوري، كذلك تنافسهما على الصدارة، واللاعب ياسر الشهراني يستحق الاحتراف خارجيا".