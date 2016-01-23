أهلي جدة يلتقي الربيع وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة غدا الأحد، مباراة ودية أمام فريق الربيع، المنافس بدوري الدرجة الثالثة السعودي.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الأهلي لانطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، والذي توقف قرابة الشهر بعد نهاية الدور الأول لمشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاما.

ويستهل الأهلي مشواره بالدور الثاني بمواجهة صعبة أمام ضيفه التعاون الخميس المقبل.

ويشارك الأهلي الهلال في صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

وكان الأهلي قد فاز الخميس على الطائي 3 - صفر، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

