أخضر الصالات يتغلب على بيندكت السلوفيني بسباعية

تغلب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات على مستضيفه نادي بيندكت السلوفيني أحد أندية دوري الصالات السلوفيني بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف مقابل هدف وحيد سجلت عن طريق (عصام سفياني ومعاذ العسيري ونواف العروان وعبدالعزيز العلوني وحسن الغانمي وعلي الكديسي وفايز الشهري)، وتأتي هذه المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب السعودي في معسكره الحالي بجمهورية سلوفينيا الذي يخوض المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس أمم آسيا للمنتخبات التي ستقام في طشقند خلال الفترة من 10 حتى 21 فبراير المقبل.

وعلى صعيد التدريبات اكتفى الجهاز الفني في الفترة الصباحية على تأدية تدريبات استرجاعية في المسبح الخاص بمقر الإقامة، فيما سمح الجهاز الفني لكافة اللاعبين بالتجول والتسوق خلال الفترة المسائية على أن تجري البعثة غداً الأحد آخر تدريباتها في معسكر الفريق الحالي الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي.

من جهة أخرى قام مدير المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات ابراهيم العيسى وكافة أفراد البعثة بزيارة اللاعب فهد المباركي الذي يرقد حالياً في أحد مستشفيات جمهورية سلوفينيا بعد أن أجرى عملية جراحية عبارة عن استئصال الزائدة الدودية بعد أن شعر بآلام حادة وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لإجراء تحاليل وأشعة وقد تبين أنه يعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية وعلى الفور أجريت له عملية استئصال وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد .