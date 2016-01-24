اتحاد جدة في مهمة سهلة أمام الرياض

سيكون الاتحاد مرشحاً لبلوغ الدور ثمن النهائي لكأس الملك، حينما يستضيف الرياض "درجة أولى" على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام الدور 32 للمسابقة.

وكانت فرق الشعلة والعروبة والمجزل والوحدة والنصر والحزم والجيل والهلال والأهلي والرائد والنجوم والخليج وضمك والباطن والشباب قد تأهلوا إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة.

واستغل الاتحاد فترة التوقف التي امتدت لشهر بإقامة معسكر بمنطقة جبل علي الاماراتية، بقيادة مدربه الروماني بيتوركا العائد من جديد الى الفريق والذي قاده في مباراتين أمام التعاون وانتهت بفوز فريقه 4-1 والوحدة التي انتهت صفراء بهدفين، لينهي القسم الأول بدوري جميل السعودي للمحترفين في المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدرين الأهلي والهلال.

ولعب الاتحاد خلال معسكره ثلاث لقاءات ودية، كانت أمام مواطنه الخليج والغرافة القطري وانتهت بالتعادل وفاز في آخر لقاءاته على فريق هينان الصيني 2-صفر بأقدام مهاجمه مختار فلاتة.

وفي المقابل ستكون مهمة الرياض صعبة، لاسيما وأن الفريق يعاني فنياً هذا الموسم باحتلاله المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى، خاصة وأنه يملك تاريخاً جيداً إذ سبق وأن حقق الفريق العاصمي لقب كأس ولي العهد عام 1994 وكان وصيفاً لبطل كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1995 إلا أن الفريق يقبع في دوري الدرجة الأولى منذ سنوات.

والتقى الفريقان في الموسم الماضي بنفس المسابقة، على ذات الملعب في الدور 32 وانتهت بفوز الاتحاد 4-صفر.

