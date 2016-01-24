الباطن يواصل المفاجآت ويقصي القادسية من الكأس

واصل الباطن "ثالث دوري الدرجة الأولى" تفجير المفاجآت في كأس الملك وأقصى القادسية من دور 32 بعدما تغلب عليه في حفر الباطن 3-2 ليصعد لمواجهة الحزم في ثمن النهائي.

وعلى ملعب نادي الباطن، بدأ المضيف هجومه المتواصل طوال الشوط الأول، وسدد كرتين ثابتتين من خالد دخيل قائد الفريق لكنها لم تثمر عن أي هدف، قبل أن يعود الفريقان في الشوط الثاني ويسجل فيصل عيادة هدف الباطن الأول في الدقيقة 47، لكن البرازيلي جيلبرتو سجل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 56 وأحرز بعده عبدالإله العامر الهدف الثاني بـ4 دقائق.

لكن فيصل عيادة سجل هدف التعادل في الدقيقة ذاتها، وفي الدقيقة 75 سجل موسى حقوي هدفاً جميلاً ليزيد غلة المضيف الذي حافظ على شباكه حتى نهاية المباراة.

وكان الباطن قد بلغ ربع نهائي النسخة الماضية، قبل أن يتجاوزه النصر في الرياض بهدف البولندي أدريان ميرزفيسكي.