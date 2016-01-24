الشباب يضمد جراحه بفوز سهل على الاتفاق

ضمد الشباب جراحه بعد فوزه على ضيفه الاتفاق "درجة أولى" 2-صفر في الدور ثمن النهائي لكأس الملك والذي شهد مواصلة مفاجآته بعد فوز الباطن "درجة أولى" على القادسية 3-2 .

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بدأ الشباب مشواره بحلته الجديدة وبقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الاتفاق 2-صفر.

وشهدت المباراة أفضلية لأصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل بعد مرور 17 دقيقة عن طريق ظهيره الأيمن حسن معاذ الذي تلقى تمريرة مت المهاجم الجزائري محمد يطو ليراوغ مدافعي الاتفاق ويضع الكرة على يمين الحارس أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 34 بدأ الجزائري محمد بن يطو مشواره التهديفي مع الشباب بعدما نجح بتسجيل الهدف الثاني باستثماره لتمريرة البرازيلي رافينيا الذي وضعه أمام المرمى ليسدد الكرة بالشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الاتفاق أن يسجل هدف تقليص الفارق بعدما حول مهاجمه هزاع الهزاع عرضية زميله عبدالرحمن الشمري برأسه نحو مرمى الشباب لتجد الحارس وليد عبدالله العائد الى الفريق بعد غياب 8 أشهر بسبب الرباط الصليبي والذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة وغابت الهجمات الخطيرة مع أفضلية للشباب الذي نجح بإنهاء المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول ليواجه الرائد على ملعبه في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

