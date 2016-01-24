ماركينيو: تعامل الأهلي المختلف أعادني إلى جدة

أكد البرازيلي ماركينيو، أن عودته إلى جدة جاءت بسبب التعامل المختلف من الأهلي، مشيراً إلى أن مجموعة لاعبين برازيليين نصحوه بالانتقال إلى أخضر جدة الذي سيرتدي قميصه بالرقم 70.

وقال ماركينيو عبر مؤتمر صحافي في مقر متجر النادي الغربي: "سعيد جداً بالتوقيع مع النادي الأهلي، والإستقبال الكبير من الجماهير عند الوصول في المطار والمتجر وهو ماسيمنحني دفعة معنوية كبيرة".

وتابع لاعب الاتحاد السابق: "وقعت مع الأهلي بعد استشارة عدد من اللاعبين البرازيليين الذين خاضوا تجربة سابقة مع النادي، وجميعهم نصحوني بالموافقة". وأردف: "سمعة الأهلي وتجربتي السابقة أكدت بأن النادي مختلف في التعامل، لذا سأقدم كل ما أملك لخدمة الفريق".

ووقع ماركينيو مع الأهلي عقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم، وهو الذي كان لاعباً في صفوف الاتحاد، غريم فريقه الجديد، ولعب معه الموسم الماضي قبل أن يغادر احتجاجاً على عدم تسلمه متأخراته المالية.