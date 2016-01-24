وزير الرياضة المصري يعيد تعيين إدارة الأهلي

قرر خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة في مصر، الأحد، إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بعد قرار محكمة بحل المجلس ذاته الشهر الماضي.

وقال عبدالعزيز للصحافيين إنه أجرى اتصالات برئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وسيصدر قرارا في وقت لاحق بتعيين نفس المجلس.

وأضاف: "سيتولى المجلس المعين لمدة عام واحد أو لحين موعد انعقاد أول جمعية عمومية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد من قبل البرلمان".

وقررت المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل النطق بالحكم في الطعن على قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى 28 فبراير المقبل.

ونظرت المحكمة في الطعنين المقدمين من مجلس إدارة الأهلي ووزارة الرياضة بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجلس المنتخب في مارس 2014.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 27 ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وبناء عليه بطلان الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة طاهر.

وقالت المحكمة في قرارها إن هناك مخالفات تضمنتها "إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات تستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات