أحمد الخميس: لجنة المسابقات استوعبت خطر اللعب في إيران

أكد أحمد الخميس، أمين اتحاد القدم السعودي وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، أن الأخير حدد موعداً أقصاه 15 مارس قبل اتخاذ أي قرار حول نقل مباريات الأندية السعودية ونظيرتها الإيرانية إلى ملاعب محايدة.

وقال الخميس لنشرة أخبار الرياضة في قناة العربية: كان هناك نقاش كبير حول أسباب طلبنا ووضحنا خلالها وجهة نظرنا التي تحتم علينا عدم اللعب هناك ورأت اللجنة بعد ذلك أن طلبنا مقنع وأن اللعب حالياً في إيران غير ملائم من الناحية الأمنية، وبعدها تم التصويت على القرار عقب خروج الأعضاء المرتبطين بالأمر بشكل مباشر مثلي والعضو الإيراني.

وزاد الخميس : أدعى الإيرانيون بأن بلادهم آمنة، لكننا وضحنا للجنة أن الدولة لم تحم سفارتنا ولن تحم لاعبينا في الملاعب، كما كانت لدينا خطة بديلة بعدما تحدثنا مع الاتحاد القطري الذي وافق على استضافة المباريات.