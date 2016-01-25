اتحاد جدة يتجاوز الرياض ويبلغ ثمن النهائي

أحرز الاتحاد ثلاثة أهداف في أول 16 دقيقة ليسحق ضيفه الرياض 4-صفر ويتأهل بسهولة لدور الستة عشر في كأس الملك حيث يقابل الوحدة الذي تأهل على حساب أحد.



وافتتح الفنزويلي جلمين ريفاس التسجيل في الدقيقة 11 وضاعف عبد الفتاح عسيري التقدم بعد دقيقتين قبل أن يجعل الروماني لوتشيان سان مارتان النتيجة 3-صفر في الدقيقة 16.



وأكمل مختار فلاتة رباعية الاتحاد - بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.



وسيلتقي الاتحاد مع الوحدة منافسه في دوري المحترفين السعودي في ثمن النهائي الشهر المقبل.

