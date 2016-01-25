الرياض.. بطل غادر الأضواء ولم يعد

يملك نادي الرياض تاريخاً ناصعاً خلال فترة السبعينات والتسعينات الميلادية، وقدم للمنتخب السعودي العديد من اللاعبين المهمين، وفي المشاركة الأولى بكأس العالم 1994 قدم الأحمر والأسود 3 لاعبين في القائمة التي سافرت إلى أميركا.

في 1978 بلغ الفريق نهائي كأس الملك قبل أن يخسر أمام أهلي جدة، وفي ذلك العام ظهر المدافع صلاح السقا في قائمة المنتخب السعودي.

بعدها بـ16 عاماً حقق كأس ولي العهد ووصافة الدوري وفي ذلك العام برز الراحل فهد الحمدان وإبراهيم الحلوة وياسر الطايفي وصالح النجراني وطلال الجبرين.

منذ 10 أعوام هبط الرياض إلى الدرجة الأولى ومنذ ذلك الحين يحاول الفريق العودة إلى الأضواء لكنه لم ينجح.

