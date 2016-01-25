صافرة الخضير تدير مواجهة الهلال والوحدة

أعلنت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الحكام الذين سيديرون المباراتين الافتتاحيتين بالجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي الممتاز والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء.

وكلفت اللجنة خالد صلوي، لإدارة مباراة هجر مع النصر، ويعاونه فهد العمري، وفيصل القحطاني، والدولي محمد الهويش حكمًا رابعًا، وعبدالله العقيل مراقبا.

فيما يدير تركي الخضير مباراة الوحدة أمام الهلال، على أن يساعده الدوليان أحمد فقيهي، وعبدالرحيم الشمري، وحسين أبو شاهين رابعًا، وحمد الخربوش مراقبا.

يذكر أن النصر كان قد أنهى الدور الأول من الدوري بالمركز الثامن، برصيد 18 نقطة، فيما يشارك الهلال الأهلي صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة.