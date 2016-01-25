طائرة خاصة تنقل الهلاليين لمواجهة الوحدة

يغادر الهلاليون مساء الثلاثاء إلى الطائف عبر طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي لمواجهة الوحدة الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن مواجهات الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.



وكان أزرق العاصمة، قد أدى مرانه الأخير قبل المواجهة، والذي طبق من خلاله جوريجوس دونيس، قائد الدفة الفنية، نهجه الخاص المراد تطبيقه خلال المواجهة المقبلة، فيما واصل المدافع البرازيلي ديغاو، برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.