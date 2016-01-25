غروس يعاقب لاعبي أهلي جدة بـ"العشاء"

فرض السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة عقوبة على سلمان مؤشر ومعتز هوساوي بإقامة عشاء لجميع لاعبي الفريق، نظراً لتأخرهما عن المران.

ونشرت الصفحة الرسمية لأهلي جدة على "تويتر" صوراً للعشاء الذي أقامه اللاعبان، وسط حضور البرازيلي ماركينيو الذي شارك للمرة الأولى في تدريبات فريقه الجديد عقب انتقاله بنظام الإعارة قادماً من أودينيزي الإيطالي.

وعلى صعيد ذي صلة، شارك محمد عبدالشافي في مناورة الفريق لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق الفترة الماضية، كما واصل عقيل بلغيث ومحمد أمان جلساتهما العلاجية وتدريبات التقوية .

