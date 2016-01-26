مهرجان الأمير سلطان: تتويج مربط العاصفة بلقب القدرة

توج الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحادين العربي والسعودي للفروسية الفرسان المتوجين بألقاب سباقات القدرة والتحمل، الذي أقيم على مزرعة الخالدية بالرياض، بمشاركة 37 فارساً.

وتقدم فارس مربط العاصفة محمد حمد مقرن الكندي العائدة ملكيته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفرسان المشاركين، بعد أن احتل المركز الأول، وحل في المركز الثاني الفارس خليفة الجهوري من مربط الوثبة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد الجهوري من إسطبلات الوليد الإنسانية.

وتقام الأربعاء على ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز منافسات سباقات السرعة للخيل العربية بمشاركة 149 جواداً تتنافس في الأشواط السبعة، الذي سيختتم مع كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجائزته مليون ريال، لمسافة 1800 متر وعمر 4 سنوات فما فوق "أفراس - حصن" بمشاركة العديد من الإسطبلات الخليجية في مقدمتها إسطبلات الخالدية وعذبة ومربط الشحانية ومربط الشيخ عبدالله آل ثاني من دولة قطر ومرابط مملكة البحرين ودولة الكويت، إضافة لجياد فرنسية حضرت خصيصاً لهذا السباق.