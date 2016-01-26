نرفض "المجمعة".. ومن يعوض خسائرنا؟

رفض فهد الطفيل رئيس الشعلة قرار نقل مباراة فريقه أمام النصر في ثمن نهائي كأس الملك إلى المجمعة بدلاً من الخرج، مؤكداً أن الخسائر المالية التي سيتحملها ناديه جراء القرار تصل إلى 300 ألف ريال من عقود الإعلانات بخلاف مبيعات تذاكر الجماهير.

وقال الطفيل لـ"العربية.نت": كان هناك اجتماع صباح الثلاثاء تقرر خلاله نقل المباراة من الخرج، بسبب عدم وجود سياج فاصل بين الجماهير والمنصة، علماً أن رئيس بلدية المحافظة تكفل بتوفير السياج الذي لا يتجاوز 30 متراً.

وزاد الطفيل: لماذا لا ألعب على ملعب النادي وأحرم من دخل الجماهير؟!، كما بالنسبة لي أن اللعب في الرياض أفضل من المجمعة قياساً على سعة الملاعب الاستيعابية والتي ستدر علينا دخلاً جيداً من مبيعات تذاكر الجماهير الراغبة بحضور المباراة.

وبيّن رئيس الشعلة أن خسائر نقل المباراة ستكلفه عقوداً إعلانية تصل إلى 300 ألف ريال، وأتبع: اتفقنا مع الكثير من المعلنين في الملعب، وكنت متفقاً اليوم مع شركة ترغب الإعلان وقت المباراة لكن مسؤوليها تراجعوا بسبب عدم معرفتهم بمكان إقامة المباراة، والخسائر المالية ستكون بين 100 ألف – 300 ألف ريال وهذا غير قيمة الدخل الجماهيري.

وجدد الطفيل رفضه اللعب في المجمعة، وأوضح خطة إدارته لمواجهة قرار النقل قائلاً: سنجهز السياج الفاصل خلال يومين ونرفع للاتحاد السعودي الذي أكد لنا عدم تدخله في الأمر وطلب منا حل قرار النقل مع إمارة الخرج والجهات المعنية بذلك، وسنكون مستعدين تماماً يوم الخميس.

وكان اتحاد القدم السعودي قد قرر نقل مواجهة الشعلة والنصر ضمن مباريات ثمن نهائي كأس الملك مساء الأحد المقبل إلى المجمعة بسبب تقرير شرطة محافظة الخرج الذي أكد عدم مقدرة ملعب النادي على استيعاب المباريات الجماهيرية.

