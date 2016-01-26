6 أندية غادرت.. مدربان جديدان.. ورقم النصر الأعلى

شهدت مباريات كأس الملك 16 مباراة، شارك فيها 32 فريقاً، لكن أبرز ما فيها كان إقصاء ستة فرق من أندية الدرجة الممتازة على يد خصومهم من الدرجة الأولى.

أول ضحايا المفاجآت كان التعاون، رابع ترتيب دوري المحترفين السعودي خرج على أرضه وبين جماهيره من أمام المجزّل، الفريق الذي يأتي ثانيا في دوري الدرجة الأولى، وبهدفين، تبعه الفتح والفيصلي وهجر ونجران والقادسية، خرجوا من أندية الدرجة الأولى.

على مدار أسبوع، تواصلت منافسات دور الاثنين والثلاثين، لكن أكبر النتائج التي شهدتها مبارياته، كان انتصار وصيف بطل النسخة الماضية النصر على مضيفه الدرعية بسباعية لا رد لها، أدريان سجل ثلاثة منها، والسهلاوي اثنان، ومحمد حسين هدف، أما الهدف الأخير فجاء بطريقة كوميدية.

أدريان هو أكثر اللاعبين تسجيلا في ذلك الدور بثلاثة أهداف، فيما لم تحضر ركلات الترجيح سوى في مناسبة واحدة، حين أقصى الجيل الذي يلعب في الدرجة الأولى ضيفه الفيصلي، وذلك بفضل حارسه مصطفى العباد.

الدور ذاته شهد لقاء الأهلي بالطائي في الموسم الماضي، على الاستاد الجوهرة، النتيجة كانت هي ذات النتيجة، ثلاثة لصفر، وهو ما حدث أيضا في مباراة أخرى، الاتحاد الذي استضاف الرياض، النتيجة هي نفسها، للمرة الثانية على التوالي، أربعة لصفر.

مدربان جديدان على أندية دوري المحترفين، فتحي الجبال ظهر في المباراة الرسمية الأولى مع الشباب بعد أن انفصل عن نجران، تغلب على الاتفاق بهدفين، في شرق البلاد، ظهر نجران ذاته بقيادة برازيلي ليس جديدا على الكرة السعودية، أنجوس، لكن افتتاحية مشواره مع الفريق الذي يعاني كانت مخيبة، خرج أمام النجوم، ثالث عشر أندية الدرجة الأولى.

