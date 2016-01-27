محكمة كاس تلزم النصر بدفع 1.8 مليون يورو لطرابزون

قالت إدارة طرابزون في خبر صحافي إن محكمة كاس للتحكيم الرياضي ألزمت النصر بدفع 1.8 مليون يورو تمثل الدفعة الثانية من قيمة انتقال أدريان ميرزفيسكي إلى الأخير قبل عام ونصف.

وبحسب الخبر المتداول في الصحافة التركية: تدخلت محكمة كاس بعد الرفع إليها وألزمت النصر بدفع 1.8 مليون يورو لمصلحة طرابزون، وهي الدفعة المتأخرة من قيمة انتقال البولندي أدريان إلى النصر والتي كان مقرراً دفعها مطلع العام الماضي. وختم النادي: سيبدأ طرابزون بالإجراءات اللازمة للحصول على المبلغ.

وضم النصراويون أدريان ميرزفيسكي صيف 2014 مقابل 3.2 مليون يورو، دفعوا منها 2 مليون يورو، على أن يدفع المبلغ المتبقي مطلع 2015، قبل أن يختلف الطرفان على قيمة المساهمة التضامنية، وتوجه بعدها طرابزون إلى محكمة كاس التي حددت جلسة الاستماع في 25 نوفمبر الماضي، وحكمت على النصر بدفع المبلغ المتأخر مضافاً إليه غرامة تأخير.