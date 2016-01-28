الشباب يستعيد توازنه بفوز ثمين على الرائد

استعاد الشباب توازنه في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الرائد 1-صفر في المرحلة 13 من المسابقة.

ونجح الشباب بتحقيق انطلاقة ناجحة بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال الذي حل بديلا للأوروغوياني المقال ألفارو غوتيريز.

وتقدم الشباب الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 21 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع النصر السادس، في حين بقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز 12 مؤقتا.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 6 دقائق تمكن الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب في افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله صالح القميزي برأسه في شباك الحارس فهد الشمري.

وتحسن حال الرائد بعدما دفع مدربه خلال العشرين دقيقة الأولى بالثلاثي الأجنبي الجديد الأرميني بيزيلي والغيني إسماعيل بانغورا والفرنسي أبوبكر كيبي.

وسنحت للرائد فرصة وحيدة للاعبه الفرنسي ابوبكر كيبي الذي حول عرضية الأرميني بيزيلي برأيه قبل أن تجد المدافع سياف البيشي الذي أبعدها عن مرمى فريقه.

وقبل نهاية المباراة كاد البرازيلي رافينيا أن يسجل الهدف الثاني للشباب بعدما سدد كرة قوية الا انها استقرت في أحضان الحارس فهد الشمري ليطلق بعدها الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة.

وفي مباراة أخرى، حقق الفيصلي فوزاً مهماً بهدف مقابل لا شيء على نظيره القادسية، في إطار الجولة ذاتها من منافسات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.



وسجل اللاعب أنطونيو أدريانو هدف الفيصلي واللقاء الوحيد عند الدقيقة 58 عن طريق تصويبة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك.



وارتفع رصيد الفيصلي إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف القادسية في المركز الحادي عشر عند 11 نقطة.