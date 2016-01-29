غوميز يشيد بآداء لاعبي التعاون أمام الأهلي

المصدر: جدة - د ب أ

أعرب جوزيه جوميز مدرب فريق التعاون السعودي لكرة القدم، عن رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة ببطولة الدوري اليوم الخميس.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا مستوى رائعا من كرة القدم، وأشكرهم على الأداء الذي ظهروا به في المباراة".

وأضاف: "الفريق تمكن من ترجمة الأفكار وتنفيذ كل ما طلبته منهم في التدريبات، ورغم الاختلاف في إمكانيات الفريقين فإن التعاون ظهر بمستوى جيد جدا".

وأردف غوميز: "بتعادلنا أمام الأهلي استطعنا أن نثبت قدرتنا على الوقوف أمام الفرق الكبرى".

وأنهى مدرب التعاون حديثه: "أشكر الأهلي على المستوى الذي قدمه، وأرى أنه فريق منظم ومستقر خاصة أنه لم يتعرض لأي هزيمة منذ فترة طويلة".