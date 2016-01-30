القروني: لا نخشى النصر.. وهدفنا النهائي

قال خالد القروني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة السعودي، المنافس بدوري الدرجة الأولى، إن فريقه لا يخشى مواجهة النصر غدا الأحد، في دور الستة عشر بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال القروني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي: "مباراة النصر طبيعية لفريق الشعلة، لاسيما أن الفريق للتو هابط من الدوري الممتاز، وتعود على المواجهات الجماهيرية في المواسم الماضية".

وأضاف: "مباراة النصر فرصة لإثبات وجود للاعبين، وتقديم الفريق بصورة ممتازة للجمهور أمام فريق كبير كالنصر الذي يضم عناصر ممتازة".

وعن طموح الفريق في كأس خادم الحرمين الشريفين قال: "إن الفريق طموحه هو مواصلة الانتصارات والوصول إلى المباراة النهائية".